Stories of Faith

THE EUCHARISTIC CREED

The Eucharistic Creed is designed to strengthen your faith in Jesus in the Most Holy Eucharist. RECITE IT EVERY DAY AND WATCH YOUR FAITH TAKE ANOTHER LEVEL.

THE EUCHARISTIC CREED

  1. I BELIEVE IN THE SACRAMENT OF THE MOST HOLY EUCHARIST.
  2. I BELIEVE THAT THE MOST HOLY EUCHARIST IS JESUS.
  3. I BELIEVE THAT THE MOST HOLY EUCHARIST IS THE BODY, BLOOD, SOUL AND DIVINITY OF JESUS.
  4. I BELIEVE THAT THE HOLY EUCHARIST IS THE FOOD AND LIFE OF THE SOUL.
  5. I BELIEVE THAT THE HOLY EUCHARIST BEING JESUS, MUST BE ADORED, WORSHIPPED AND GLORIFIED.
  6. I BELIEVE THAT THE HOLY EUCHARIST IS THE SUMMERY OF THE LOVE OF GOD.
  7. I BELEIEVE THAT THE CELEBRATION OF THE LITURGY OF THE MOST HOLY EUCHARIST IS THE HIGHEST POINT OF ALL LITURGIES.
  8. I BELIEVE THAT THE HOLY EUCHARIST IS THE HOPE OF OUR RESURRECTION.
  9. I BELIEVE THAT THE HOLY EUCHARIST IS A GUARANTEE OF ETERNAL LIFE.
  10. I BELIEVE THAT THE HOLY EUCHARIST IS THE JOY OF THE SAINTS.

Fr. Alfred Agbonlahor, Spiritual Director, CATHOLIC INTERCESSORY PRAYER MINISTRY INTERNATIONAL.

Nicola
Author: Nicola

I love Jesus Christ and heaven is my only home

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