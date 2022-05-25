The Eucharistic Creed is designed to strengthen your faith in Jesus in the Most Holy Eucharist. RECITE IT EVERY DAY AND WATCH YOUR FAITH TAKE ANOTHER LEVEL.
THE EUCHARISTIC CREED
- I BELIEVE IN THE SACRAMENT OF THE MOST HOLY EUCHARIST.
- I BELIEVE THAT THE MOST HOLY EUCHARIST IS JESUS.
- I BELIEVE THAT THE MOST HOLY EUCHARIST IS THE BODY, BLOOD, SOUL AND DIVINITY OF JESUS.
- I BELIEVE THAT THE HOLY EUCHARIST IS THE FOOD AND LIFE OF THE SOUL.
- I BELIEVE THAT THE HOLY EUCHARIST BEING JESUS, MUST BE ADORED, WORSHIPPED AND GLORIFIED.
- I BELIEVE THAT THE HOLY EUCHARIST IS THE SUMMERY OF THE LOVE OF GOD.
- I BELEIEVE THAT THE CELEBRATION OF THE LITURGY OF THE MOST HOLY EUCHARIST IS THE HIGHEST POINT OF ALL LITURGIES.
- I BELIEVE THAT THE HOLY EUCHARIST IS THE HOPE OF OUR RESURRECTION.
- I BELIEVE THAT THE HOLY EUCHARIST IS A GUARANTEE OF ETERNAL LIFE.
- I BELIEVE THAT THE HOLY EUCHARIST IS THE JOY OF THE SAINTS.
Fr. Alfred Agbonlahor, Spiritual Director, CATHOLIC INTERCESSORY PRAYER MINISTRY INTERNATIONAL.