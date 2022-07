𝗧𝗵𝗲 𝗘𝘂𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗖𝗵𝘂𝗿𝗰𝗵 𝗙𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀

In ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Œ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค ๐˜›๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ (100-600๐˜ˆ๐˜‹) the first volume of Jaroslav Pelikanโ€™s classic series ๐™๐™๐™š ๐˜พ๐™๐™ง๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™–๐™ฃ ๐™๐™ง๐™–๐™™๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ: ๐˜ผ ๐™ƒ๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™ฎ ๐™ค๐™› ๐™ฉ๐™๐™š ๐˜ฟ๐™š๐™ซ๐™š๐™ก๐™ค๐™ฅ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ค๐™› ๐˜ฟ๐™ค๐™˜๐™ฉ๐™ง๐™ž๐™ฃ๐™š, he specifically addresses belief in the Eucharist and the early Church.

Professor Pelikan, who for decades taught history at Yale University and was not Catholic, noted that, โ€œโ€ฆthe doctrine of the real presence of the body and blood of Christ in the Eucharistโ€ฆdid not become the subject of controversy until the ninth century.โ€ (page 166). In other words, from the Apostolic era of the first century until the ninth, history records no dispute over the real presence of Jesus Christ in the Eucharist.

Pelikan further observed that โ€œno orthodox father of the second or third century of whom we have recordโ€ฆdeclared the presence of the body and blood of Christ in the Eucharist to be no more than symbolicโ€ฆโ€(page 167). Indeed, to the Early Fathers it was anything but a symbol.

Just from the second, third and fourth centuries alone we can look to Early Fathers such as St. Ignatius of Antioch, St. Justin Martyr, St. Irenaeus, St. Cyril of Jerusalem, St. John Chrysostom, St. Ambrose of Milan and St. Augustine for guidance. All of these Fathers repeatedly speak of their belief that the Eucharist is the body and blood of our Lord Jesus Christ:

โ€œ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Œ๐˜ถ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜บ๐˜ฆ๐˜ณ, ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ข๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Œ๐˜ถ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฉ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜š๐˜ข๐˜ท๐˜ช๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜‘๐˜ฆ๐˜ด๐˜ถ๐˜ด ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต, ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ง๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ, ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜๐˜ช๐˜ด ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด, ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ฑ ๐˜ข๐˜จ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฆ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ, ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฌ ๐˜ข๐˜จ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜จ๐˜ช๐˜ง๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜Ž๐˜ฐ๐˜ฅ, ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด.โ€ +St. Ignatius of Antioch, Epistle to the Smyrnaeans 7:1-2 (AD 105).

โ€œ๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Œ๐˜ถ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต, ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฆ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ช๐˜ด ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข๐˜ด ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฅ. ๐˜๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ข๐˜ด ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฌ ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ; ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ข๐˜ด ๐˜‘๐˜ฆ๐˜ด๐˜ถ๐˜ด ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜š๐˜ข๐˜ท๐˜ช๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ, ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฉ ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ž๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜Ž๐˜ฐ๐˜ฅ, ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ท๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ธ๐˜ช๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ข๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜บ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜๐˜ช๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฉ ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฅ, ๐˜ช๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜‘๐˜ฆ๐˜ด๐˜ถ๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฐ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฉ.โ€ +St. Justin Martyr, First Apology 66 (AD 151).

โ€œ๐˜ ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฌ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฅ, ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ช๐˜ญ๐˜บ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜‰๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ข๐˜ณ, ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ค๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜Ž๐˜ฐ๐˜ฅ, ๐˜ช๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜‰๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ, ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ, ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฅ๐˜ด, ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ค๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜Ž๐˜ฐ๐˜ฅ, ๐˜ช๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜‰๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜“๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ ๐˜ž๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ด ๐˜๐˜ช๐˜ด ๐˜‰๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜บ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜‰๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด.โ€ +St. Augustine 430 AD, Sermons (No. 227).

[Photo credit: Patrick Craig]

Author: Nicola I love Jesus Christ and heaven is my only home